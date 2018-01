Bulgaria: Un influent om de afaceri, Petar Hristov, impuscat mortal in plina zi in Sofia

Aceasta crima vine la cateva zile dupa ce Bulgaria a preluat presedintia rotativa a Uniunii Europene.Petar Hristov, 49 de ani, a fost impuscat mortal cand se urca in masina sa, in Manastirski Livadi, un cartier select al capitalei bulgare, Sofia.Hristov, un influent om de afaceri cu interese in constructii, imobiliare si turism, a fost dus la spital, unde a murit dupa 30 de minute.Potrivit presei bulgare, Hristov era un apropiat al unor lideri din partidul de centru dreapta GERB.In urma cu trei saptamani, un inspector fiscal de rang inalt a fost impuscat in masina sa in centrul capitalei.La inceputul acestui an, presedintele bulgar Rumen Radev a impus veto Legii anticoruptie si privind confiscarea averii dobandite in mod ilegal Proiectul de lege respins de presedintele Radev si aprobat pe 20 decembrie de Parlament prevedea crearea unei unitati speciale anticoruptie care ancheteaza persoanele care ocupa o functie publica, cerceteaza conturile si bunurile, avand putere de decizie si in cazul conflictului de interese.Rumen Radev a argumentat ca legislatia anticoruptiei adoptata de Parlament nu ofera instrumentele necesare unei investigatii eficiente a retelelor infractionale.