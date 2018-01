Cazul tinerei sirience ce si-a gasit un sot in Romania, cu care s-a maritat prin Skype: Sunt casatorita cu un barbat pe care nu l-am intalnit niciodata. De 7 luni astept sa primesc viza

“De peste sapte luni astept sa imi primesc viza pentru a fi impreuna cu sotul meu”, a explicat ea.“Nu mai exista tineri ramasi in Siria, asa ca aceasta este singura mea sansa sa intemeiez o familie si sa plec si sa devin cetatean al unei tari europene. Nu am niciun viitor aici, cel putin aceasta casatorie imi ofera o speranta”, a adaugat ea.Zainab si sotul ei Imran, de 54 de ani, s-au cunoscut pe Facebook. Ei au vorbit pe WhatsApp si Skype timp de o luna inainte de a decide sa se casatoreasca si sa inainteze actele pentru ca ea sa imigreze in Romania.Casatoriile prin imputerniciti sau prin Skype au devenit foarte populare in Siria incepand cu 2011, anul cand a izbucnit razboiul in Tara.Aceste mariaje reprezinta circa 54% din casatoriile din Siria, spune judecatorul Mahmoud Al-Maarawi, seful instantei religioase ce supervizeaza emiterea de documente civile pentru musulmanii sirieni.Unele tinere prefera sa faca ceremonia de casatorie prin Skype, in cadrul careia participa un notar, mireasa, mirele, parintii si martori. Dupa ceremonie, sotia sau un avocat ia contractul si il inregistreaza la tribunal pentru a fi legalizat si pentru a putea incepe sa lucreze la actele de emigrare.Legea permite trimiterea unui imputernicit pentru o casatorie prin intemediar, a explicat Al-Maarawi.Oricine din Siria sau din afara tarii poate fie sa trimita o imputernicire catre o persoana de incredere, fie sa numeasca un avocat sa realizeze un contract de casatorie cu o femeie sau cu tutorele ei legal.