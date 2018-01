Bannon se scuza si dezminte declaratiile sale din cartea "Foc si Furie": Donald Trump Jr. este un patriot

Bannon, fost confident al presedintelui si sustinator al "trumpismului" in ciuda inlaturarii sale in vara lui 2017, a declansat reactii aprinse odata cu difuzarea, in urma cu cateva zile, a unor extrase dintr-o carte a jurnalistului Michael Wolff in care el aprecia ca Donald Trump Jr. a comis o "tradare" si un act "antipatriotic" intalnindu-se cu o avocata rusa in campania electorala din 2016.Aceasta intalnire este una din piesele-cheie ale procurorului special Robert Mueller, care ancheteaza o eventuala intelegere intre echipa Trump si Rusia pentru influentarea scrutinului din noiembrie 2016, noteaza AFP."Regret ca intarzierea raspunsului meu la informatia incorecta referitoare la Don Jr. a deturnat atentia de la reusitele istorice ale presedintelui in primul sau an de mandat", a declarat Bannon, intr-un comunicat transmis site-ului de stiri Axios."Donald Trump Jr. este un patriot si un barbat bun", a asigurat Steve Bannon. "El l-a sustinut fara incetare pe tatal sau si programul care a ajutat la transformarea tarii noastre", a adaugat Bannon."Comentariile mele erau indreptate spre Paul Manafort (care a participat de asemenea la acea intalnire), un profesionist veteran al campaniilor, cu experienta si cunostinte despre cum opereaza rusii. El ar fi trebuit sa stie ca sunt falsi, perfizi, si nu sunt prietenii nostri. Reiterez, acele comentarii nu erau indreptate spre Don Jr.", a explicat duminica Bannon, citat de EFE.