Asociere germano-israeliana in industria carnii de laborator, care ar urma sa ajunga in restaurante in urmatorii trei ani 

Cel mai mare producator din Germania de carne de pasare, PHW/Wiesenhof, intra in productia de carne produsa artificial. Compania a achizitionat o participatie minoritara la start-up-ul israelian Supermeat, a declarat CEO-ul PHW, Peter Wesjohann, agentiei de presa germane, dpa. Acest pas nu este strain de cresterea cererii pe piata de carne de pasare, de reducerea costurilor pentru producerea ei, dar si de scandaluri din trecut legate de protectia animalelor sau de exploatarea angajatilor din abatoare, printre care si romani.

Wesjohann a declarat ca angajamentul cu SuperMeat este „mai putin o investitie pur financiara, ci mai degraba un inceput de parteneriat strategic", dupa cum mentioneaza Tageszeitung.de. El presupune ca, in cativa ani, va exista o cerere de carne produsa artificial, similara cu aceea pentru inlocuitorii de carne vegani, oferiti deja de Wiesenhof. Wesjohann nu a precizat marimea participatiei PHW la compania israeliană. Alti investitori la Supermeat provin din SUA.

„Acest parteneriat ne va permite sa lansam o noua generatie, revolutionara, de produse din carne gustoase si durabile, in toata Europa si dincolo de ea”, a declarat directorul SuperMeat, Ido Savir. Carnea ar costa la fel de mult ca si carnea de pasare conventionala. Start-up-ul din Tel Aviv pretinde ca a primit trei milioane de dolari din diverse participatii.

Savir a spus ca se asteapta sa livreze in restaurante prima generatie de carne produsa artificial, in viitorii trei ani. „Urmatorul pas ar fi cresterea productiei la scara industriala in alti doi pana la cinci ani, pentru a furniza in magazine alimentare si supermarket-uri”.

Avantajul carnii produse artificial, numita si carne in vitro, consta in oportunitatea de a reduce cerintele de resurse ridicate care apar in productia de carne. CEO-ul SuperMeat a evocat si studii in care carnea „din retorta” se zice ar putea reduce emisiile de gaze cu efect de sera si ar reduce consumul de apa si de teren. Profesorul de filosofie la Universitatea din Lüneburg, Richard David Precht, de exemplu, vede carnea din laborator ca „solutia la o problema umana, din punct de vedere etic, economic si ecologic”.

Carnea artificiala este produsa prin cresterea celulelor musculare animale in laborator. Acestea ar fi prelevate de la pui „fara durere”, a spus compania. Drept urmare, ONG-urile pentru protectia animalelor, cum este si Peta, saluta dezvoltarea tehnicii de producere a carnii in vitro. Fundatia vegana Albert Schweitzer afirma si ea ca astfel de tehnologii „nu numai ca reduc in mod semnificativ suferinta animalelor, dar si protejeaza mediul si resursele naturale”.

Potrivit unui studiu recent al Institutului de Tehnologie din Karlsruhe, productia de carne de laborator este insa momentan costisitoare si posibila doar in cantitati mici. Din moment ce bioreactoarele folosite pana acum necesita multa electricitate, exista indoieli, in special in cazul carnii de pasare, ca emisiile de gaze cu efect de sera ar scadea.

Cu toate acestea, cercetatorii considera ca, in viitor, carnea de laborator poate ajuta la rezolvarea problemelor legate de consumul de carne al unei populatii mondiale in crestere, al celor legate de schimbarile climatice si de protectia animalelor. Prin urmare, carnea in vitro este „o alternativa posibila”, in concurenta cu alternativa reducerii consumului de carne si a transformarii ecologice a agriculturii.

Concernul PHW-Gruppe / Lohmann & Co. AG este cel mai mare crescator si producator de carne de pasare din Germania, cu 4,5 milioane de pasari taiate saptamanal. Aditional, compania furnizeaza hrana si vaccinuri pentru animale, ca si suplimente alimentare, „in cadrul unui grup de peste 35 de companii independente”, dupa cum se prezinta aceasta pe pagina sa online. http://www.phw-gruppe.de Grupul PHW are sediul in Rechterfeld, in nord-vestul Germaniei, o cifra de afaceri totala de 2,46 miliarde de euro si aproximativ 6.900 de angajati.

„Compania a fost criticata in mod repetat pentru faptul ca in firmele sale subsidiare s-ar fi practicat cruzimea fata de animale, ca si exploatarea muncitorilor est-europeni, pentru optimizarea profiturilor”, mentioneaza wikipedia.de. In anul 2013, intr-un astfel de scandal legat de conditiile improprii de cazare si munca ale lucratorilor de la abatoarele Wiesenhof, au fost implicati si romani.