Vladimir Putin a sarbatorit Craciunul pe rit vechi si a participat la o slujba intr-o biserica din Sankt Petersburg

"Aceasta sarbatoare aduce fericire si speranta miilor de credinciosi si ne trimite la surse spirituale, precum si la traditii originale si uneste popoarele in jurul valoriloe crestine eterne ale tarii noastre", a declarat Putin, relateaza AFP.El a adus un omagiu si "actiunii dezinteresate a bisericii ortodoze ruse si a altor confesiuni crestine in mentinerea pacii civile si a armoniei in tara".Putin a fost prezent la o biserica din secolul al 18-lea, unde a fost botezat si tatal sau. El a oferit bisericii o icoana din secolul 19 la incheierea slujbei.Patriarhul Kiril, seful bisericii ortodoxe ruse, a sarbatorit Craciunul la Moscova, la sluba sa fiind prezent si premierul Dmitri Medvedev.