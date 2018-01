Marea Britanie: Theresa May va anunta luni o remaniere a Guvernului. Cine sunt ministrii care ar putea pleca

Theresa May

Premierul Theresa May a spus, duminica, ca va anunta luni modificari in echipa sa de ministri, in timp ce presa sustine ca ministrii de Externe, de Finante si de Interior, precum si pentru Brexit isi vor pastra joburile, relateaza Reuters.

May a spus ca modificarile ministeriale sunt necesare dupa plecarea vicepremierului Damian Green, pe care l-a fortat in decembrie sa demisioneze, dupa ce acesta a dat o serie de declaratii mincinoase in legatura cu descoperirea unor imagini pornografice pe computerul sau.

"Evident, plecarea lui Damian Green inainte de Craciun inseamna ca trebuie facute cateva schimbari si voi face cateva schimbari", a spus May intr-un interviu filmat sambata si difuzat duminica de BBC.

The Sunday Times a spus ca ministrul de Externe Boris Johnson, ministrul de Finante Philip Hammond, ministrul de Interne Amber Rudd si ministrul pentru Brexit David Davis nu vor fi remaniati.

De asemenea, se asteapta ca May sa anunte un nou vicepremier, care sa-l inlocuiasca pe Green - un post important, responsabil pentru mentinerea unitatii intr-un cabinet inca impartit din cauza viziunilor asupra celei mai bune abordari a Brexitului.

Sunday Times a scris ca ministrii care ar urma sa-si piarda locul de munca sau sa fie pur si simplu mutati pe alte functii sunt ministrul Patrick McLoughlin, ministrul Educatiei Justine Greening, ministrul Economiei Greg Clark si Andrea Leadsom, care participa la consiliile de ministri.