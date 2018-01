Cod rosu de ninsoare in Spania: Mii de masini sunt blocate pe o autostrada

Duminica dimineata, aproximativ o mie de vehicule mai erau blocate in zona, potrivit autoritatilor spaniole.Multi soferi au publicat mesaje pe platformele social media, unii anuntand ca au petrecut 12 ore in masini, fara sa primeasca vreun ajutor sau explicatie."Este 08.30 (duminica, n.r.) si suntem aici de la 19.00 (sambata, n.r.). Nimeni nu a venit, sunt metri si metri de zapada. Suntem complet prinsi fara sa stim ce se intampla. Este haos", a scris unul dintre ei pe Twitter.Duminica, in jurul orei locale 09.00, oamenii au inceput sa scrie ca militarii au venit sa ajute la deszapezire. O scoala din localitatea San Rafael a devenit punct medical, unde, potrivit cifrelor oficiale, sunt ingrijiti 80 de oameni.Meteorologii au emis alerte de ninsori pentru 29 de provincii - cel mai mare risc, in La Rioja si Navarra, pentru care a fost dat cod rosu. Caderi masive de zapada sunt prevazute pentru Asturias, Gipuzkoa, Alava, Madrid, Soria, Segovia, Burgos, Avila, Toledo, Guadalajara, Cuenca si Cantabria.