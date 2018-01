VIDEO Val de frig naprasnic in estul Statelor Unite, adus de un val arctic: Temperaturile s-au apropiat de minus 40 de grade Celsius

"Este suficient sa spunem ca va fi un weekend brutal de rece'', a anuntat Serviciul de meteorologie.Vremea rece a provocat probleme multor oameni care calatoresc in principalele aeroporturi din tara, in special cele din New York si Boston. Aproximativ 33% din zborurile catre aeroportul international John F Kennedy si 26% din zborurile spre aeroportul international Boston Logan au fost amanate, iar multe altele au fost anulate, potrivit site-ului de urmarire a zborurilor. In intreaga tara, aproape 500 de zboruri au fost anulate si 3.000 amanate, conform flightaware.com.Gerul vine dupa o furtuna de iarna numita "Ciclonul bomba", care a lovit statele din nord-estul tarii. O ameliorare a conditiilor meteorologice este prognozata pentru inceputul saptamanii viitoare, dar, incepand de duminica noaptea, intr-o mare parte din centrul SUA, sunt asteptate furtuni de zapada, gheata si ploaie.