Donald Trump se declara "pregatit" sa discute cu Kim Jong-Un

Totusi, el a subliniat ca acest dialog nu ar putea avea loc fara conditii prealabile."Mi-as dori ca aceste discutii sa continue si dupa JO, as vrea sa vad sportivii nord-coreeni la Olimpiada si lucrurile ar putea continua si mai departe", a precizat Trump.Coreea de Nord va participa "probabil" la Jocurile Olimpice de iarna de la Pyeongchang (Coreea de Sud, 9-25 februarie), a declarat, sambata, reprezentantul comitetului olimpic nord-coreean la CIO, Chang Ung.Coreea de Nord a acceptat sa participe saptamana viitoare la convorbirile la nivel inalt pe tema prezentei la Jocurile Olimpice de iarna.Intalnirea care va avea loc in 9 ianuarie va avea ca tema gasirea modalitatilor ca sportivii nord-coreeni sa poata participa la Jocurile Olimpice de iarna din Coreea de Sud, din luna februarie.Liderul nord-coreean Kim Jong-un a declarat saptamana aceasta ca trimiterea unei delegatii la JO ar fi o buna ocazie pentru a demonstra unitatea nord-coreenilor.Intalnirea va avea loc in localitatea Panmunjom, asa-numitul sat al pacii, situat in zona demilitarizata, unde in mod istoric cele doua state au convorbiri.Potrivit unui oficial din Administratia prezidentiala de la Seul, prioritatea intalnirii este reprezentata de Jocurile Olimpice de la Pyeongchang.Acesta a apreciat, intr-o declaratie acordata agentiei de presa sud-coreene Yonhap, ca vor avea loc si discutii referitoare la imbunatatirea relatiilor Nord - Sud dupa ce subiectul participarii la JO va fi epuizat.Acestea vor fi primele convorbiri la nivel inalt dintre cele doua state coreene din decembrie 2015. Inca nu se stie cine va participa la discutii.