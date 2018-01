Trump, dupa ce a fost criticat in cartea Fire and Fury: Inside Trump White House: Sunt un geniu foarte stabil

Presedintele american Donald Trump s-a descris sambata ca un "geniu foarte stabil", dupa publicarea cartii "Fire and Fury: Inside the Trump White House" , care pune sub semnul intrebarii capacitatea sa de a-si face treaba, relateaza Reuters.

"De fapt, de-a lungul vietii mele, doua cele mai importante calitati ale mele au fost stabilitatea mentala si faptul ca sunt foarte, foarte inteligent ", a scris Trump pe Twitter.

"Am plecat de la a fi un om de afaceri de foarte mare succes la star TV de top... la presedinte al Statelor Unite (de la prima incercare). Cred ca m-as califica nu ca inteligent, ci ca geniu... si un geniu foarte stabil!"

Michael Wolff, autorul controversatei carti țFire and Fury: Inside the Trump White Houseț, este de parere ca dezvaluirile lui au sanse sa duca la sfarsitul presedintiei lui Donald Trump, insa Trump spune despre ea ca e plina de minciuni.

Wolff caracterizeaza Casa Alba condusa de Trump ca fiind haotica