Fundatia Clinton, in vizorul unei noi anchete FBI

Departamentul de Justitie al SUA a lansat o noua investigatie cu privire la posibilitatea ca Fundatia Clinton sa fi promis sau sa fi facut favoruri politice in schimbul unor donatii sau promisiuni de donatii au declarat sub anonimitate oficiali ai justitiei si un martor pentru The Hill.





Agentii FBI din Little Rock, Arkansas, unde si-a inceput activitatea fundatia, au audiat cel putin un martor luna trecuta, iar oficiali din cadrul Departamentului de Justitie au spus ca in saptamanile care urmeaza sunt asteptate si alte activitati in acest sens.





De asemenea, ancheta ar putea viza si daca activele scutite de taxe au fost convertite pentru uz personal sau politic si daca fundatia a respectat legile fiscale aplicabile, au afirmat oficialii.









Un martor recent intervievat de FBI a descris pentru The Hill drept ca ancheta este "extrem de profesionista si fara indoiala meticuloasa" si s-a axat pe intrebarea daca cei care au facut donatii caritabile catre Fundatie au primit vreun tratament favorabil din partea administratiei Obama.





Martorul a spus ca agentii FBI erau din Little Rock, iar intrebarile acestora s-au centrat pe deciziile guvernului si pe donatiile catre entitatile Clinton in timp ce Hillary a condus Departamentul de Stat al Presedintelui Obama.









Purtatorul de cuvant al lui Clinton, Nick Merrill, s-a aratat vineri dimineata suparat pe FBI pentru redeschiderea cazului si a catalogat ancheta ca fiind "rusinoasa", sugerand ca nu este altceva decat o actiune politica pentru a abate atentia de la controversele rusesti ale presedintelui Trump.