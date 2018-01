Controversata carte "Foc si furie" la Casa Alba, lansata vineri, cu patru zile mai devreme decat era programat. D. Trump: O carte plina de minciuni! 

Presedintele american Donald Trump a denuntat continutul "plin de minciuni" al unei carti despre campania sa electorala si "haosul" din Casa Alba, carte care va fi pusa in vanzare vineri, cu patru zile mai devreme decat se anuntase, scrie AFP.

"Am permis accesul Zero la Casa Alba autorului acestei carti nebunesti! N-am vorbit niciodata cu el despre o carte. Plina de minciuni, denaturari si surse care nu exista", a scris pe Twitter presedintele facand referire la cartea exploziva a lui Michael Wolff, "Fire and Fury: Inside the Trump White House" a carei lansare a fost devansata cu 4 zile, in pofida incercarilor de o interzice.

Avocatul presedintelui american, Charles J. Harder, a incercat joi sa interzica publicarea cartii care descrie un tablou sumbru la Casa Alba, un context plin de intrigi in jurul lui Donald Trump luat in ras de de angajatii proprii pentru ei incompetenta si incapacitatea sa de a conduce.

Actiunea avocatului lui Trump a venit in urma reactiei foarte puternice a lui Trump, care l-a acuzat pe fostul sau consilier Steve Bannon ca "si-a pierdut mintile".





Intr-o miscare mai mult simbolica, el a trimis o scrisoare catre autorul cartii, Michael Wolff si Steve Rubin, presedinte al editurii Henry Holt and Co., cerandu-le sa "inceteze imediat" distribuirea lucrarii, invocand, printre altele, defaimarea.

Dar raspunsul editorului a fost rapid. El a devansat lansarea cartii cu patru zile: programata initial pentru 9 ianuarie, aceasta va avea loc vineri.

"Si iata. O puteti cumpara (si citi) de maine. Multumesc domnule presedinte!", a spus Michael Wolff intr-un tweet.

Cartea "Fire and Fury: Inside the Trump White House" a lui Michael Wolff are la baza peste 200 de interviuri cu presedintele, figuri importante din administratie si din afara acesteia si prezinta informatii despre principalii actori de la Casa Alba a lui Trump.