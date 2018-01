Coreea de Nord a acceptat oferta sud-coreeana de discutii. Acestea vor avea loc in data de 9 ianuarie

Coreea de Nord a acceptat vineri propunerea sud-coreeana de discutii cu autoritatile de la Seul martea viitoare Acestea ar fi primele din 2015 incoace si un nou semn de relaxare intre cei doi vecini, la o luna inainte de Jocurile Olimpice de la Pyeongchang, scrie AFP.

Intalnirea va avea loc la Panmunjom, satul de la frontiera celor doua tari unde a fost semnat armistitiul in razboiul din Coreea (1950-1953).

Anuntul a venit la cateva ore dupa ce autoritatile de la Washington si Seul au convenit sa amane exercitiile lor militare programate initial in timpul Jocurilor Olimpice, exercitii care, in fiecare an, contribuie la agravarea situatiei de pe peninsula. a anuntat ministerul sud-coreean al Unificarii, responsabil pentru relatiile intercoreene.



"Coreea de Nord ne-a transmis in aceasta dimineata un mesaj, indicand ca accepta propunerea de discutii facuta de Sud pentru 9 ianuari", a declarat pentru AFP un oficial al ministerului.

Discutiile se vor axa in principal pe Jocurile Olimpice de la Pyeongchang, care se vor desfasura intre 9 si 25 februarie in Coreea de Sud si "chestiunea imbunatatirii relatiilor intercoreene", potrivit purtatorului de cuvant al ministerului sud-coreean al Unificarii, Baek Tae-Hyun.





Reluarea dialogului dintre cele doua tari va avea loc dupa doi ani de degradare a climatului in peninsula, perioada in care Coreea de Nord a efectuat trei teste nucleare si si-a sporit numarul incercarilor de lansare a rachetelor balistice.

Regimul nord-coreean afirma acum ca si-a atins obiectivul militar, de a sti ca este in masura sa ameninte cu lovituri nucleare intreg teritoriul continental american.





Intre timp, cele doua state coreene si-au repus in functiune, miercuri, legatura lor telefonica, taiata din 2016.