Imamii din Turcia aproba casatoriile cu mirese copii

Nu conteaza ca Turcia este un candidat (in prezent din ce in ce indepartat) la aderarea in Uniunea Europeana, Uniune care interzice casatoria minorelor. Si o condamna. Imamii din Turcia au decretat ca fetitele pot deveni mirese chiar si la varsta de noua ani, este destul sa ajunga la pubertate, adica sa fie in masura sa procreeze, scrie Rador care citeaza Il Giornale Asa cum scrie si cotidianul La Stampa, pe site-ul Diyanet, Autoritatea (publica) pentru Afaceri Religioase, sunt specificate regulile islamice privind pubertatea si nunta. Casatoria dintre un adult si un adolescent (de la 9 la 12 ani) ani nu numai ca este admisa, dar conform legii islamice este considerata o practica normala. Diyanet a redus varsta minima, care coincide acum cu sfarsitul copilariei. Este evident ca acest tip de casatorie nu poate fi decisa in mod autonom de catre copil. Parintii vor fi garanti, cel putin pana la varsta de 15 ani, cand fata va putea poate alege singura cand si cu cine se va casatori.De ceva timp apare extrem de evidenta directia spre care se indreapta Turcia lui Erdogan. La conducerea Diyanet, controlat de guvern, "sultanul", l-a pus pe turcul Ali Erbas, considerat a fi mult mai strict decat predecesorii sai in respectarea traditiile islamice. Nu este o coincidenta faptul ca estimarile oficiale indica un procent de 15% de mirese cu varste sub 18 ani (ONG-urile vorbesc de 33%), in ciuda faptului ca legea din Turcia interzice casatoria sub 17 ani.In cifre absolute, conform estimarilor din 2015, acest lucru inseamna aproximativ 181.000 de mirese sub 16 ani in ultimii trei ani. Si pare ca fenomenul ar fi in crestere rapida. Decizia Diyanet este doar ultima piesa a puzzle-ului. In ultimele luni a fost promulgata o lege care a echivalat casatoria religioasa cu cea civila. Casatoria religioasa devine astfel oficiala si nu doar simbolica. De asemenea, de multe ori miresele copii sunt victimele unui tip de trafic, fiind vandute de catre familiile lor. Refugiatii sirieni si cei irakieni folosesc adesea parghia nuntii pentru a se lega de o familie din Turcia si a asigura un pic "de pace in tara lui Erdogan''. In care domneste din ce in ce mai mult legea lui Mohammed.