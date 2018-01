Grecia doreste ca in 2018 sa fie solutionata disputa in privinta numelui Macedoniei

"Cred ca anul 2018 va fi anul in care vor fi rezolvate problemele de politica externa care au ramas in noroi timp de zeci de ani", a declarat ministrul de externe, Nikos Kotzias."Toti vom contribui la bunastarea balcanilor", a mai adaugat acesta.Mica Republica Iugoslava de aproximativ doua milioane de persoane a declarat independenta in 1991, evitand violentele care au insotit o mare parte din destramarea Iugoslaviei.Insa Grecia nu accepta sprijinul pentru integrarea viitoare a Macedoniei in organismele internationale, inclusiv in NATO, pana cand aceasta nu este de acord sa isi schimbe numele.Atena a convenit doar ca tara sa poata fi mentionata in locatii internationale ca "fosta Republica Iugoslava a Macedoniei", ca masura interimara pana la solutionarea litigiului."Cu privire la problema numelui, guvernul negociaza si sustine un nume complex care va fi utilizat pe deplin in intreaga lume", a declarat Kotzias, fara a elabora insa.