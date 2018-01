Polonia si Ungaria vor sa infiinteze Banca Visegrad

Morawiecki si Orban au discutat la Budapesta despre o apropiere intre politicile economice si pozitiile politice ale Poloniei si Ungariei, potrivit Reuters. Cei doi premieri au aparat pozitiile guvernelor lor in chestiunea imigratiei si au atacat deciziile UE."Am discutat despre o banca de dezvoltare a Grupului de la Visegrad. Ne putem permite o banca pentru sustinerea proiectelor de infrastructura din regiune", a spus Morawiecki, cu referire la grupul de state compus din Ungaria, Polonia, Slovacia si Cehia, scrie Reuters."I-am confirmat premierului Viktor Orban ca suntem extrem de interesati. Daca Cehia si Slovacia raspund pozitiv, putem infiinta rapid aceasta banca", a mai spus premierul polonez, instalat in fruntea guvernului in urma cu o luna.Polonia si Ungaria sunt criticate dur de UE pentru derapajele anti-democratice. Cehia si Slovacia au evitat in ultimul an sa se alature pozitiei dure a Varsoviei si Budapestei.