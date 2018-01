Coreea de Nord accepta sa redeschida linia de comunicare cu Coreea de Sud/ Propunerea lui Kim Jong-un a fost precedata de contacte secrete

Regimul nord-coreean a anuntat miercurea aceasta ca va redeschide liniile de comunicare suspendate cu Coreea de Sud ca parte a vointei exprimate in mesajul de Anul Nou de catre liderul sau, Kim Jong-un, pentru a relua dialogul, scrie Rador care citeaza ABC . Negocieri secrete pe mai multe teme au avut loc anterior in China. Semnalele de deschidre ale liderului regimului de la Phenian sunt primele din ultimii ani, scrie si Diario de Noticias. Incepand de miercurea aceasta, Phenianul va folosi din nou linia telefonica, conform postului radio de stat al Coreii de Nord. Anuntul vine la o zi dupa ce Seulul a propus o reuniune la nivel inalt pentru data de 9 ianuarie pentru a trata posibila participare a Phenianului la Jocurile Olimpice de Iarna de la PeyongChang, ca urmare a dorintei de apropiere manifestate de Kim Jong-un in alocutiunea sa de la 1 ianuarie, potrivit ABC , citat de Rador."Ratificand vointa liderului nostru, vom mentine un contact strans si sincer", a spus Ri Son-gwon care conduce agentia responsabila cu gestionarea subiectelor internationale ale Phenianului, conform declaratiilor preluate de agentia sud-coreeana Yonhap. "Vom avea convorbiri de lucru cu privire la potentiala trimitere a unei delegatii din partea noastra" la Jocurile Olimpice de Iarna care se desfasoara in districtul sud-coreean PyeongChang din 9 pana in 25 februarie.Totusi, Ri nu a specificat daca Coreea de Nord va accepta sau nu oferta de a mentine o reuniune la nivel inalt pe data de 9 ianuaire sau daca convorbirile se vor limita pentru moment la linia de comunicare telefonica instalata la frontiera devenita de cinci ani nefunctionala si care reprezenta singurul canal dintre cele doua tari.Surse guvernamentale sud-coreene, citat in editia ziarului "Koreea JoongAng Daily", audezvaluit ca a fost luata initiativa de a sugera Phenianului participarea la Jocurile de Iarna din localitatea PyeongChang, provincia Gangwon, si alte doua locuri din aceeasi provincie. Contactele initiale i-au avut drept protagonisti pe membri ai Ministerului pentru Unificare si lideri ai serviciilor de informatii, fiind urmate de o intalnire intre guvernatorul provinciei in care au loc Jocurile si liderul Asociatiei pentru relatiile sportive dintre sud si nord cu un ministru adjunct nord-coreean. Aceasta intalnire a avut loc pe 18 decembrie la Kunming, in Republica Populara Chineza, in paralel cu o competitie de fotbal.Potrivit ziarului mentionat, care a audiat surse apropiate de presedintele Moon Jae-in, intalnirea a durat doua ore, iar guvernatorul provinciei sud-coreene a oferit transportul delegatiei nord-coreene pe nava si a propus desfasurarea altor competitii sportive intre sportivi din ambele tari. Trei meciuri de fotbal au fost convenite intre un club din provincia Gangwon si un alt club nord-coreean, pe 15 ianuarie in China, la Phenian in luna iunie si in provincia sud-coreeana in luna octombrie, potrivit Diario de Noticias.