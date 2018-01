Spania: Un pasager nerabdator a folosit iesirea de urgenta a avionului aflat in intarziere

Un pasager al unei curse aeriene pe ruta Londra-Malaga a fost arestat dupa ce a decis sa foloseasca iesirea de urgenta din avion, in semn de protest fata de intarzierea cu o ora a imbarcarii si cu o jumatate de ora in cazul debarcarii, informeaza Reuters.



Fernando Del Valle Villalobos, un alt pasager, a filmat intregul eveniment si a suprins momentul in care barbatul a iesit pe aripa stanga a avionului, cu bagajul in mana, frustrat de incidentele survenite de-a lungul calatoriei.Potrivit lui Del Valle Villalobos, avionul companiei Ryanair a plecat din Londra cu o ora intarziere, iar pasagerii au fost retinuti la bordul avionului inca 30 de minute, dupa aterizare, in Malaga. Aceste evenimente nu au fost insotite de nicio explicatie din partea echipajului si a companiei aeriene.Politia aeroportului a intervenit la scurt timp pentru a-l aresta pe barbat, un cetatean de origine poloneza, in varsta de 57 de ani. Cazul a fost preluat de autoritatile spaniole.