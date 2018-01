Germania introduce amenzi usturatoare pentru retelele sociale care nu elimina discursul instigator la ura

Companiile au la dispozitie 24 de ore, sau sapte zile pentru cazurile "complexe", pentru a face acest lucru. In caz contrar, potrivit legii in vigoare, amenzile pot urca pana la 50 de milioane de euro.Legea, cunoscuta sub denumirea Network Enforcement Act (NetzDG), a intrat in vigoare in luna octombrie, dar s-a garantat o perioada de gratie pana la finalul anului 2017.Cu toate ca legea a fost intens criticata, pe motivul ca inhiba dreptul la libera exprimare, aceasta a fost aprobata in Germania, tara care este cunoscuta pentru legile aspre impotriva defaimarii si infractiunilor motivate de ura.In iunie, politia germana a perchizitionat 36 de locuinte ale persoanelor acuzate de discurs instigator la ura sau de distribuirea altui tip de continut considerat nepotrivit.Germania nu este singura tara care le solicita companiilor sa gaseasca modalitati de a combate discursul instigator la ura. UE a propus o serie de noi masuri prin care acest deziderat ar putea deveni realitate.