Numarul studentilor din Ungaria, la cel mai mic nivel din ultimii 20 de ani

Portalul de stiri economice portfolio.hu a analizat datele colectate de Biroul Central de Statistica, date care arata ca numarul studentilor din Ungaria se diminueaza cu cateva mii in fiecare an.In prezent, sunt 283.350 de studenti care iau parte la o forma sau alta de invatamant superior, de la cursuri de licenta pana la studii postuniversitare. N-au mai fost atat de putini din anul universitar 1998/1999, arata sursa citata.La mijlocul anilor 2000, erau peste 400.000 de studenti in sistemul educational superior, ceea ce a ridicat semnificativ proportia persoanelor cu o educatie tertiara completa din societatea ungara.Intre 2007 si 2010, numarul studentilor full-time era de peste 240.000 in fiecare an. In prezent, sunt doar 202.280 - cel mai mic numar din 2002/2003.