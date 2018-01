UPDATE Steve Bannon catalogheaza intalnirea lui Trump Jr. cu rusi din 2016 drept o "tradare" / Reactia lui Donald Trump: Cand a fost concediat, Bannon nu si-a pierdut doar slujba, ci si mintile

Natalia Veselnitskaya

Presedintele american Donald Trump a declarat, miercuri, ca fostul strateg sef al Casei Albe Steve Bannon si-a pierdut nu doar slujba, ci si mintile, atunci cand a fost concediat, transmite Reuters. "Steve Bannon nu are nimic de-a face cu mine sau cu presedintia mea. Cand a fost concediat, nu si-a pierdut doar slujba, ci si mintile", a declarat Trump intr-un comunicat.Bannon ia in deradere si afirma ca a fost uimit de intalnirea din Trump Tower, la New York, in care o avocata rusa,, ar fi propus informatii compromitatoare despre candidata democrata la presedintie Hillary Clinton, potrivit cartii "Fire and Fury: Inside the Trump White House" ("Foc si para: Inauntrul Casei Albe a lui Trump") a lui Michael Wolff.La intalnire, aranjata de fiul lui Trump, au participat si ginerele lui Trump, Jared Kushner, si directorul de atunci al campaniei, Paul Manafort.Avocata este vizata de o ancheta federala cu privire la o eventuala complicitate, in alegeri, intre echipa de campanie a lui Trump si Rusia.Trump a respins orice astfel de complicitate."Cei trei tipi de rang inalt din campanie au crezut ca era o idee buna sa se intalneasca cu un Guvern strain in Trump Tower, in sala de conferinte, la etajul al 25-lea, fara avocati. Nu au avut niciun avocat" cu ei, afirma Bannon in aceste fragmente din carte vazute de Reuters."Chiar daca crezi ca asta nu era o tradare sau nepatriotic ori un rahat rau, iar eu se intampla sa cred toate astea, ar fi trebuit sa chemi FBI-ul imediat".Atunci cand un intermediar a propus intalnirea, afirmand ca rusii ofereau informatii compromitatoare despre Clinton, Trump Jr. a raspuns, intr-un e-mail, "imi place asta".Bannon a avut dubii cu privire la intalnire imediat dupa ce a fost dezvaluita, potrivit cartii, concluzionand sarcastic "asta-i genul de consilieri pe care ii aveau".Cartea, care urmeaza sa apara marti, are la baza peste 200 de interviuri cu membri de rang inalt al personalului lui Trump de la Casa Alba realizate de Wolff, care colaboreaza cu The Hollywood Reporter, potrivit editorului, Henry Holt.Casa Alba si Bannon nu au comentat imediat cu privire la fragmentele din carte, dezvaluite de ziarul britanic The Giardian.Trump Organization nu a raspuns imediat unei solicitari de a comenta din partea lui Trump Jr.Bannon a devenit directorul campaniei lui Trump cu cateva luni inainte de alegerile de la 8 noiembrie 2016, insa dupa intalnirea de la Trump Tower, si a fost strategul sef al Casei Albe in primele opt luni turbulente ale presediniei lui Trump.Miliardarul republican l-a concediat pe Bannon in august, inlaturandu-l astfel pe unul dintre arhitectii extremei drepte ai alegerii sale, o adevarata forta din spatele agendei sale nationaliste si antiglobalizare.Bannon afirma in carte ca el crede ca ancheta cu privire la o posibila complicitate intre echipa de campanie a lui Trump si Moscova se va concentra pe spalare de bani."Au sa-l sparga pe Don Junior ca pe un ou la televiziunea nationala", declara Bannon.Manafort si partenerul sau de afaceri Rick Gates, care a lucrat si el in campania lui Trump, au pledat nevinovat, in noiembrie, la acuzatii formulate de procurorul special Robert Mueller.Mueller i-a acuzat, intre altele, de complot in vederea spalarii de bani, complot impotriva Statelor Unite si neinscrierea ca agenti ai fostului Guvern ucrainean prorus al lui Viktor Ianukovici.