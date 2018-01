In Arabia Saudita primul tren de mare viteza a parcurs traseul dintre Mecca si Medina

Garile din Jeddah si Mecca nu sunt 100% gata si au existat indoieli daca aceasta calatorie inaugurala, la care au participat oficialiati, va putea avea loc pe 31 decembrie. Consortiul Al Shoula a promis insa ca pana la final de an va putea fi realizata prima calatorie si s-au tinut de cuvant exact in ultima zi.Arabia Saudita este o tara uriasa (2,1 milioane kmp, de noua ori mai mare decat Romania) insa are doar 450 km de linii de cale ferata pentru pasageri, intre orasul Dammam si capitala Ryadh. Lucrurile se schimba insa rapid fiindca sunt in constructie peste 2000 km de cale ferata, cel mai interesant proiect fiind cel de constructie a liniei pe care trenurile vor rula chiar si cu 300 km/h intre cele doua orase sfinte ale islamului.Lucrarile au inceput in 2009 si totul trebuia sa fie gata in 2014 la linia de mare viteza Haramain care uneste cele doua mari centre ale islamului: Mecca si Medina (sau Makkah si Madinah, dupa denumirile arabe).Licitatiile au fost "cu cantec" si se crede ca spaniolii au primit in 2011 contractul datorita legaturilor fostului rege Juan Carlos cu extrem de influenta familie regala saudita. La licitatie spaniolii au avut concurenti de prestigiu din Franta si Germania, insa contractul de 6,7 miliarde euro a fost acordat unui consortiu format din 12 companii. Interesant este ca si francezii au fost sustinuti puternic de lobby-ul facut de premierul de atunci (Francois Fillon), insa nu a fost suficient).Linia, care trece si prin portul Jeddah, dar si printr-un nou oras gigantic construit de la zero (King Abdullah Economic City (KAEC), a pus o multime de probleme de inginerie din cauza ca traverseaza desertul si trebuie sa fie ferita de furtunile de nisip, iar sinele trebuie sa fie extrem de rezistente, pentru a face fata unor variatii mari de temperatura (de la -2 la 50 de grade).Vanturile puternice din desert reprezinta o problema si pe cateva portiuni au fost construite ziduri de cinci metri inaltine, pentru ca nisipul sa nu se acumuleze pe linii. Insa un specialist spaniol, care a ajutat la constructia unei cai ferate in nordul Africii, spunea ca santurile de langa ziduri se vor umple repede cu nisip si vor trebui curatate foarte des, procedeu extrem de greoi.In plus, daca marea parte a sinelor pot fi puse direct pe balast, pe portiunile periculoase liniile au fost construite pe lespezi de piatra, ceea ce inseamna ca lucrarile au durat mai mult.Spaniolii de la RENFE vor trebui apoi sa furnizeze servicii de mentenanta timp de 12 ani.