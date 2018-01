Persoanele transgen se pot inrola in armata americana

Incepand de la 1 ianuarie, Pentagonul autorizeaza persoanele transgen sa se inroleze, cu conditia sa indeplineasca anumite criterii fizice si medicale.Este un esec al presedintelui american, care si-a anuntat la sfarsitul lui iulie, intr-o salva de tweet-uri, decizia de a interzice persoanelor transgen sa serveasca in armata, insistand asupra "poverii costurilor medicale enorme" si unor "perturbari".El revenea astfel asupra hotararii fostului presedinte Barack Obama, care a prevazut ca armata sa inceapa sa primeasca recruti transgen la 1 iulie 2017.Secretarul Apararii Jim Mattis a amanat aceasta data la 1 ianuarie 2018.Donald Trump a semnat apoi, la sfarsitul lui august, un document prin care ordona Pentagonului sa nu maii recruteze persoane transgen "in vreun fel", insa el a lasat la latitudinea Departamentului Apararii grija de transa in cazul celor deja inrolati.Un grup de experti civili si militari de la Pentagon este pe cale sa examineze aceasta chestiune si urmeaza sa-i prezinte noi recomandari presedintelui american pana in februarie.Mai multe hotarari ale justitiei au suspendat interdictia lui Trump, unii judecatori considerand ca ea este anticonstitutionala.Departamentul Justitiei a anuntat saptamana trecuta ca nu va cere Curtii Supreme, cea mai inalta jurisdictie americana, sa impiedice persoanele transgen sa se inroleze, ridicand ultimul obstacol juridic din calea intrarii in vigoare a hotararii lui Obama la 1 ianuarie."Asa cum cere justitia, Departamentul Apararii este pregatit sa incorporeze candidati transgen in fortele armate", a declarat pentru AFP comandantul David Eastburn, un puertator de cuvant al Pentagonului."Toti candidatii trebuie sa raspunda criteriilor actuale", a adaugat el.Toti candidatii transgen care au fost supusi unei interventii chirurgicale in vederea reatribuirii sexuale este necesar sa prezinte un certificat medical care sa arate ca ultima operatie dateaza de cel putin 18 luni si ca nu este necesara vreo alta interventie.In plus, candidatii trebuie sa arate ca s-au "stabilizat in genul dorit de 18 luni", a precizat purtatorul de cuvant al Pentagonului.Joshua Block, de la Uniunea Americana a Libertatilor Cicile (ACLU), considera ca "aceasta este o victorie pentru tara noastra, pentru toti barbatii si femeile curajoase care sunt transgen, care vor sa-si serveasca tara si care au vointa si capacitatea".