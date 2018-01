Viktor Orban: Ungaria si Polonia vor sa aiba un cuvant greu de spus in ce priveste viitorul Europei

"Politica UE privind migratia... a esuat", a afirmat Orban intr-o conferinta de presa. "Vrem sa avem un cuvant greu de spus, intrucat aceste tari (din Europa Centrala) au o viziune cu privire la viitorul Europei", a completat premierul ungar.Viktor Orban, un vechi aliat al Poloniei in cadrul UE, a declarat in decembrie ca Ungaria va bloca orice actiune de suspendare a drepturilor de vot ale Poloniei in Uniunea Europeana.