In 2017, aproape 2.500 de palestinieni au fost arestati in Ierusalim, 54 fiind copii sub 12 ani

Studiul, care a fost publicat de centrul de informare Wadi Hilweh din Ierusalim, ce monitorizeaza incalcarile israeliene in orasul ocupat, arata ca, din totalul persoanelor arestate, 720 erau minori palestinieni, 26 - barbati in varsta, 54 - copii sub 12 ani si 88 - femei, inclusiv sase minore si patru femei in varsta.Potrivit studiului, cei mai tineri arestati au fost anul trecut un baietel de 6 ani, din cartierul Silwan, si altul de 7 ani, din cartierul Shuafat.Printre cei arestati s-au aflat si cetateni din Marea Britanie, Turcia si Uzbekistan.