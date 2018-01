D. Trump catre Kim Jong-un: Butonul meu nuclear este mai mare si mai puternic!

"Liderul nord-coreean Kim Jong-Un tocmai a afirmat ca 'butonul nuclear este permanent pe biroul sau", informati-l ca eu am de asemenea un buton nuclear si acesta este mult mai mare si mai puternic decat al lui si acesta functioneaza", a scris pe Twitter presedintele american.Kim Jong-Un afirmase intr-un discurs adresat natiunii de Anul Nou ca tara sa este un stat nuclear deplin si avertizase ca el are in permanenta la indemana "butonul atomic".