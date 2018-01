UPDATE Ierusalim, capitala. Donald Trump ameninta ca va taia ajutorul financiar pentru palestinieni. Reactia unui oficial palestinian

Palestinienii nu vor ceda "santajului" Statelor Unite, a avertizat miercuri un oficial palestinian, dupa ce presedintele american Donald Trump a amenintat ca va intrerupe ajutorul financiar acordat palestinienilor acuzati ca nu vor sa negocieze cu Israelul.







"Nu vom ceda santajului ... Acum el (presedintele Trump) indrazneste sa acuze palestinienii de consecintele actiunilor sale iresponsabile", a declarat Hanan Ashrawi, un oficial al Organizatiei pentru Eliberarea Palestinei (PLO), referindu-se la recenta decizie a presedintelui SUA de a recunoaste Ierusalimul drept capitala a Israelului.









Intr-un mesaj pe Twitter, Trump scrisese marti seara ca SUA nu mai primesc "nicio apreciere sau respect" pentru ajutorul acordat."Noi platim palestinienilor SUTE DE MILIOANE DE DOLARI pe an, fara recunoastere sau respect" de la ei, a scris Donald Trump."De vreme ce palestinienii nu mai sunt dispusi sa vorbeasca despre pace, de ce ar trebui sa le mai acordam plati masive in viitor", a adaugat presedintele american.Statele Unite au acordat in anul 2016 un ajutor in valoare de 319 de milioane de dolari palestinienilor prin agentia de dezvoltare (USAID), potrivit cifrelor disponibile pe site-ul agentiei.In plus, asistenta financiara oferita de Washington pentru programele ONU din teritoriile palestiniene este in valoare de 304 milioane de dolari.Donald Trump nu a specificat la care ajutoare se refera in mesajul sau.Statele Unite au amenintat ca se vor razbuna dupa un vot din Adunarea Generala a ONU, care a condamnat luna trecuta recunoasterea Ierusalimului de catre Washington ca fiind capitala Israelului."Ne vom aminti cand suntem din nou rugati sa avem cea mai mare contributie financiara la ONU", a declarat ambasadoarea SUA la Natiunile Unite, Nikki Haley.