Parlamentul bulgar sufoca din fasa lupta anticoruptie. Presedintele bulgar a impus veto Legii anticoruptie

Presedintele Bulgariei, Rumen Radev, a respins marti prin veto legislatia anticoruptiei adoptata de Parlamentul de la Sofia, afirmand ca legea nu ofera instrumentele necesare unei investigatii eficiente a retelelor infractionale. Presedintele Radev a respins proiectul de lege la o zi dupa ce Bulgaria, cea mai saraca tara din Uniunea Europeana, si-a asumat presedintia rotativa a blocului european, la care a aderat in 2007.Bulgaria a inregistrat un progres firav in lupta impotriva coruptiei si a crimei organizate, iar Comisia Europeana a criticat frecvent Sofia pentru ca nu a actionat impotriva oficialilor corupti ai tarii. Potrivit Transparency International, Bulgaria este cea mai corupta tara din UE. Proiectul de lege respins de presedintele Radev si aprobat pe 20 decembrie de Parlament prevede crearea unei unitati speciale anticoruptie care ancheteaza persoanele care ocupa o functie publica, cerceteaza conturile si bunurile, avand putere de decizie si in cazul conflictului de interese.Analistii politici sustin inca ca obiectivele si actiunile unitatii speciale anticoruptie ar putea fi limitate de faptul ca Parlamentul este cel care numeste conducerea organismului, ceea ce ar putea duce la pierderea independentei si punerea unitatii sub control politic, Parlamentul putand utiliza noul organism ca instrument impotriva oponentilor politici. "Cred ca legea adoptata nu numai ca nu creeaza bazele legale adecvate pentru eradicarea coruptiei, dar va face chiar mai dificila lupta impotriva retelelor corupte", a declarat Rumen Radev.Potrivit sefului statului, combaterea coruptiei nu se poate reduce doar la masurile prevazute in legea adoptata. Acesta masuri, chiar daca sunt necesare, nu sunt suficiente pentru combaterea eficienta a coruptiei, dupa cum sunt asteptarile societatii, mentioneaza Presedintia bulgara. Intre motive este mentionata neconformitatea substantiala a legii cu obiectivul stabilit de aceasta - combaterea eficienta a coruptiei, precum si abaterile de la principiile de baza ale Constitutiei si de la tratatele internationale la care Bulgaria este parte.Presedintele a mai anuntat, in momentul in care noua lege anticoruptie a fost pregatita de GERB, ca aceasta nu va fi eficienta, pentru ca Comisia Anticoruptie nu va avea functii de ancheta, pentru care insista Partidul Socialist Bulgar (BSP). In proiectul de lege al BSP, care a fost respins, s-a prevazut de asemenea ca presedintele organismului anticoruptie sa fie numit de presedinte, nu se Parlament, dupa cum au adoptat legea guvernantii, potrivit Rador.