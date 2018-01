"Sa votam, 2018"- In Ungaria a fost constituita o noua miscare puternica, democratica

Potrivit informatiilor ziarului Nepszava, membrii grupului nu vor sustine partide sau liste de partide. "Am acumulat experienta in diferite domenii profesionale, in cinci guverne, am slujit telurile nationale privind schimbarea de regim, precum crearea si apararea independentei, dezvoltarea libertatii si a statului de drept si alinierea Ungariei la tarile dezvoltate din Occident", subliniaza cei 11 fosti membri si consilieri guvernamentali, intr-un comunicat remis redactiei ziarului Nepszava Cei 11 semnatari ai comunicatului constata ca - in pofida faptului ca de multe ori au avut viziuni diferite in ceea ce priveste schimbarea regimului - "compatriotii nostri si-au dat seama de pericolele care ne ameninta, iar azi doresc mult mai mult realizarea unei relatii de cooperare intre fortele din opozitie decat sunt dispuse partidele politice".Fostul ministru de externe, Peter Balazs, a comunicat portalului ungar "168 Ora" ca din aceste considerente au format Grupul "Sa votam! 2018" (V18) si impreuna cu colegii sai lanseaza un apel "tuturor alegatorilor maghiari de bun-simt, precum si factorilor activi ai politicii democratice sa participe la alegerile parlamentare din 2018 si prin votul lor sa acorde o sansa renasterii nationale, pentru realizarea unei democratii parlamentare demne de o Ungarie europeana".In opinia lor, daca isi va continua activitatea regimul iliberal al lui Viktor Orban, prabusirea socio-economica a Ungariei va fi de lunga durata