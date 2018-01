Provocarile pentru Brexit in 2018: May: Progresele redau mandria Marii Britanii

Este un an nou si o noua faza a negocierilor pentru iesirea Marii Britanii din Uniunea Europeana. Chiar inainte ca guvernul premierului Theresa May sa se aseze la masa negocierilor, Camera de Comert a Marii Britanii, reprezentand 75.000 de companii, a acuzat liderii politici de "diviziune si dezorganizare", avertizandu-i ca supun economia britanica la riscuri majore cu abordarea pe care o au fata de Brexit.Directorul general al Camerei de Comert, Adam Marshall, a declarat ca guvernul premierului May trebuie sa anunte foarte clar structura perioadei de tranzitie post-Brexit, astfel incat companiile si firmele sa isi poata realiza planificarile.Tinand cont de suisurile si coborasurile negocierilor din 2017, este clar ca mediul de afaceri britanic va ramane sceptic pana cand se va finaliza un acord.Problema se pune, insa, cat vor trebui sa astepte oamenii de afaceri si la ce trebuie sa se astepte in 2018. In primul rand, declaratia statelor membre ale UE privind "progresul suficient" inregistrat trebuie sa fie transpusa intr-un text legal.Legea de retragere a Marii Britanii din UE va merge pentru a treia citire in Parlamentul de la Londra, pe 16 si 17 ianuarie, inainte de a ajunge in Camera Lorzilor.Apoi, la sfarsitul lunii ianuarie, ar trebui sa inceapa oficial negocierile pentru perioada de tranzitie de dupa Brexit; asta inseamna ca negocierile privind relatiile comerciale viitoare intre Londra si Bruxelles nu pot incepe mai devreme de aprilie.Dupa aprilie, cursa continua pentru ajungerea, pana in octombrie, la un acord multumitor, care sa fie ratificat inainte de data iesirii Marii Britanii din UE, martie 2019.Urmeaza, insa, sa vedem cum se va prezenta anul 2018, dar cu siguranta ca mai sunt multe de facut in ce priveste Brexit-ul, potrivit Rador.Premierul britanic, Theresa May, a declarat in mesajul sau de Anul Nou, prezentat duminica, ca 2018 va fi un an de "incredere si mandrie reinnoite" pentru Marea Britanie in vreme ce infrunta provocarile negocierilor despre Brexit, potrivit Le Soir, citat de Rador.Negocierile privind divortul dintre Bruxelles si Londra sunt gata sa treaca intr-o noua etapa anul viitor, Marea Britanie de pregateste sa paraseasca Uniunea Europeana in martie 2019. Theresa May a declarat ca 2017 a fost un an de progres pentru Marea Britanie, care a ajuns la un acord privind costul separarii de Uniunea Europeana, privind Irlanda de Nord si privind drepturile cetatenilor UE la incheierea primei faze a negocierilor privind Brexit. "A face din Brexit o reusita este crucial, dar nu va fi limita ambitiilor noastre", a adaugat ea.Prim-ministrul a aratat de asemenea ca doreste "abordare echilibrata" a cheltuielilor publice reducand datoria britanic, investind in educatie, spitale si sanatate publica.La intrarea intr-una dintre cele mai mari librarii de la Londra din regiunea Piccadilly, best-seller-urile care urmau sa devina un cadou de Craciun isi disputau spatiul cu peste 10 de lucrari care incearca sa explice un subiect mai serios, spinos si mai putin distractiv, dar care atrage atentia britanicilor ca nimeni altul: Brexit-ul.Referendumul care a stabilit ca Regatul Unit va iesi din Uniunea Europeana a avut loc in iunie 2016, dar divortul politic si economic s-a consolidat drept cea mai importanta problema pentru britanici in anul 2017, anul negocierilor cu blocul european si a devenit o obsesie nationala. "Divortul" monopolizeaza atentia si ii lasa pe britanici in asteptare. La un an si jumatate dupa vot, Regatul Unit continua cu o neclaritate nu numai in privinta separarii in sine, ci mai ales referitor la intreaga realitate viitoare a tarii.Intre timp, inflatia, problemele economice, investitiile, politicile impotriva cresterii violentei si a inegalitatii, totul pare sa astepte o rezolvare. "'Brexit'-ul a consumat politica britanica", a declarat pentru "FOLHA ONLINE" Tim Oliver, cercetator la Universitatea Europeana de la Florenta, de think tank-ul LSE Ideas si de la compania de consultanta Brexit Analytics. "Politica britanica este obsedata de aceasta tema. Restul Uniunii Europene a reusit sa izoleze Brexit-ul ca o problema secundara, dar pentru Regatul Unit aceasta este singurul subiect. Acesta afecteaza mult viata britanica si se consolideaza ca ceva care defineste ceea ce doreste Regatul Unit sa fie in viitor", a declarat acesta.