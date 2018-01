Fostul pugilist Mike Tyson si-a deschis o ferma de cultivare a cannabisului in California, a doua zi dupa ce vanzarea si consumul de marijuana in scop recreational au devenit legale in acest stat, potrivit news.ro.Mike Tyson a cumparat un teren de 16 hectare in Valea Mortii din California pentru noua sa indeletnicire.

California a devenit cel de-al saselea si cel mai populat stat american care pemrite vanzarea produselor din canabis tuturor clientilor cu varsta peste 21 de ani.

Colorado, Washington, Oregon, Alaska si Nevada au fost primele care au legalizat vanzarea marijuanei in scop recreational intr-un sistem reglementat de stat, pe baza de licenta si cu plata taxelor. Massachusetts si Maine urmeaza sa adopte reglementari similare in cursul acestui an.

In Colorado, fostul rutier Floyd Landis se ocupa de cultivarea de marijuana.