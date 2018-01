Guvernul israelian a avertizat miile de migranti africani ca risca inchisoarea in cazul in care nu parasesc tara. Migrantii vor primi pana la 3.500 de dolari (2.600 de euro) daca se retrag in urmatoarele 90 de zile, informeaza BBC, citat de news.ro.Acestia vor avea posibilitatea sa se intoarca in tarile lor de bastina sau sa migreze in alte tari. Daca refuza sa plece, autoritatile israeliene au amenintat ca vor incepe procedurile de incarcerare incepand cu luna aprilie. Guvernul israelian sustine ca retragerea migrantilor va fi una umana si "benevola".Ordinul exclude copiii, persoanele in varsta si victimele sclaviei si ale traficului uman. Un purtator de cuvant al Autoritatii pentru Populatia si Imigratia Israeliana a declarat pentru BBC ca, in prezent, in Israel sunt 38.000 de "persoane infiltrate", dintre care 1.420 sunt retinute in institutii de detentie.Guvernul israelian foloseste termenul de "persoane infiltrate" pentru a descrie acele persoane care nu au intrat in tara printr-un punct de frontiera oficial. Multi migranti - majoritatea fiind originari din Eritrea si Sudan ￯ spun ca au venit in Israel ca sa ceara azil in urma persecutiilor suferite, dar autoritatile ii considera migranti economici.