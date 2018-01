VIDEO Taskforce in Duisburg, care ii afecteaza si pe unii romani

Autoritatile din orasul german Duisburg au format un grup operativ pentru a interveni in cazul afacerilor cu inchirierea imobilelor degradate migrantilor, dupa ce mai multe reportaje televizate au dezvaluit ca oamenii, printre care si romani, traiesc in mizerie si in spatii supraaglomerate, dupa ce au fost pacaliti de proprietari. Peste 10.000 de romani si bulgari locuiesc momentan in oras.





Taskforce e un termen provenit din limbajul militar american. Pentru ca in Duisburg sa fie constituit un astfel de grup operativ, inseamna ca situatia e disperata si reclama masuri de forta. Instrumentata de Oficiul de Ordine Publica al orasului, Taskforce Duisburg duce o lupta in forta impotriva „unui model infractional de afaceri cu inchirierile” imobilelor degradate, dupa cum il descrie primarul Sören Link. Multi dintre chiriasi sunt romani si bulgari, unii de origine roma. Locuintele sunt supraaglomerate, pe alocuri e o mizerie de nedescris.

Trucul prin care sunt atrasi in cartiere precum Marxloh acesti chiriasi este descris intr-un reportaj publicat luni de publicatia regionala WAZ . „Oameni extrem de saraci din Europa de Sud-Est sunt atrasi de proprietari in mod tintit, catre Duisburg, si cazati in locuinte degradate si suspraaglomerate”.

Chiriasilor li se procura contracte de munca fictive si ei urmeaza sa ceara bani suplimentari de la Jobcenter. In plus, primaria orasului le plateste o chirie modica. „Insa banii [n.a. de chirie] ajung la proprietari, care ii trag de pe conturi in fiecare luna”, a precizat primul sef al Taskforce, Daniela Lesmeister. Chiar daca grupul operativ pentru imobilele-problema a fost initiat inca din 2014, activitatea sa s-a intensificat, incepand cu toamna anului trecut.

„Peste 10.000 de romani si bulgari locuiesc momentan in oras. Multi dintre ei sunt victime ale unor proprietari de locuinte lipsiti de scrupule”. Publicatia WAZ da exemplul Laminei Marin si al Antonellei Cîrpaci, doua femei de origine roma din Romania, care au fost evacuate impreuna cu familiile lor, in urma unor actiuni ale Taskforce Duisburg.

Anul trecut, primarul reales Link declara: „Strategia tolerantei zero, pe care am pus-o in aplicare impreuna, s-a dovedit de succes”. „Nu putem si nu vrem sa toleram faptul ca niste proprietari neseriosi inchiriaza, la preturi de camata, spatiu nelocuibil, mult prea multor oameni si astfel se imbogatesc pe socoteala celor mai saraci dintre saraci”, a adaugat el.

Cea mai puternica arma a Taskforce este o lege intrata in vigoare in aprilie 2014. Aceasta lege permite autoritatilor sa declare nu doar locuinte si case, ci si blocuri intregi drept nelocuibile, datorita unor defecte de constructie. In cele mai multe cazuri, defectiunile semnalate de Taskforce se refera la sistemele de prevenire a incendiilor.

In apararea chiriasilor evacuati au sarit diverse organizatii caritabile si ONG-uri de protectia minoritatilor. Se cauta solutii, insa acestea se gasesc greu si datorita faptului ca adevarul e, ca in mai toate situatiile de criza, undeva la mijloc. Cartierul Marxloh din Duisburg a devenit pe alocuri o „no go area”, datorita infractionalitatii din aceasta zona cu un procent ridicat de imigranti. Autohtonii se plang de galagie, lipsa de curatenie si civilizatie, unii dintre ei se tem sa iasa seara pe strazi.

O serie de reportaje televizate documenteaza situatia si tensiunile inter-etnice din carteierele Marxloh si Hochfeld: gunoaie aruncate de-a valma in curti si in fata caselor, urina pe peretii intrarilor, obraznicie si violenta din partea celor carora li se atrage atentia ca sunt in Germania si trebuie sa respecte regulile locului, furturi si spargeri de locuinte reclamate de locatari. Reportajele difuzate de Pro Sieben si Spiegel TV.

In astfel de cartiere, integrarea si pasnica convietuire intre autohtoni, imigranti de data mai veche si mai noua se pare ca a esuat, dupa cum afirma si Angela Merkel in 2010, despre multiculturalism. Aceste frictiuni intercomunitare, intr-un oras cu un procent imigrationist de 36,4%, sunt mereu sursa unor petarde politice. In 2015, primarul social-democrat al Duisburgului, Sören Link, spunea: „As lua mai degraba un numar dublu de sirieni, in locul unor est-europeni”. Ulterior, primarul s-a scuzat pentru afirmatia facuta.