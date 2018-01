Comertul cu fildes, interzis in China incepand cu acest an/ In ultimii 100 de ani, numarul de elefanti africani a scazut de la 3-5 milioane la 415 mii

Braconajul este una dintre cele mai mari amenintari cu care se confrunta elegantii africani, care aduce dupa sine pierderea a 30 de mii de elefanti anual. In combinatie cu distrugerea habitatului lor, braconajul a devastat numarul populatiei de elefanti din istoria recenta.Astfel ca, in ultimii 100 de ani, numarul de elefanti africani din salbaticie a scazut de la 3-5 milioane la doar 415 mii.In ciuda interdictiei internationale de comert cu fildes din 1990, multe tari din intreaga lume au continuat sa comercializeze in interiorul propriilor frontiere. Agentia de stiri Xinhua raporteaza ca exista, de fapt, 34 de ateliere legale de prelucrare si 143 de locuri de tranzactionare desemnate in China inainte de noua interdictie din 2017.Pentru a-i sprijini pe cei care lucrau in aceasta industrie acum ilegala, Ministerul Culturii din China a promis ca va ajuta oamenii sa-si foloseasca abilitatile in alte locuri de munca. De exemplu, sculptorii vor avea ocazia sa lucreze cu muzee, pentru a-i invata si pe altii lucruri despre fildes.