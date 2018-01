Gradina zoologica din Berlin, indurerata dupa moartea unui al doilea pui de urs polar, in decurs de un an

Un pui de urs polar, in varsta de 26 de zile, a murit brusc, marti, in gradina zoologica Tierpark din Berlin, la mai putin de un an dupa ce un alt pui de urs, Fritz, a murit din cauza hepatitei, relateaza AFP.

"Stim ca mortalitatea printre puii de urs este extrem de ridicata in primele saptamani, cu toate acestea suntem deprimati si tristi", arata o declaratie a lui Florian Siks, cel care se ocupa de ursii polari in Tierpark.

Animalul, care inca nu primise un nume, a murit marti dimineata, din cauza ca nu a baut destul de multe lichide si s-a deshidratat.

"Timp de 12 pana la 15 ore, el nu a baut lapte", a declarat directorul Gradinii Zoologice, Andrea Knieriem.

Moartea puiului in varsta de 26 de zile vine la mai putin de un an de la moartea usului Fritz, care a decedat in luna martie anul trecut la varsta de patru luni. Fritz a fost primul urs polar nascut la Tierpark, cea mai veche gradina zoologica din Berlinul de Est, dupa 22 de ani.