22 de civili si un pompier au fost raniti in urma unui incendiu ce a avut loc marti intr-un bloc din Bronx, New York, a informat pe Twitter Departamentul de pompieri din New York.

Inspectorul politiei Daniel Nigro a afirmat ca spera ca toti ranitii, din care patru sunt in stare grava, sa isi revina complet, potrivit News.ro.





Focul a izbucnit intr-o cladire aflata la coltul strazilor Commonwealth si Bronx River, la ora 05.30, si s-a extins la mai multe etaje.

Cel putin 200 de pompieri au intervenit pentru stingerea focului.

