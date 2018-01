Egiptul si-a extins starea de urgenta pentru inca trei luni, din 13 ianuarie, a anuntat, marti, agentia de stiri MENA, relateaza Reuters.

In Egit a fost decretata stare de urgenta incepand cu luna aprilie, dupa ce au avut loc doua atentate cu bomba, care au omorat cel putin 45 de oameni. Ulterior, starea de urgenta a fost prelungita in iulie, apoi din nou in octombrie.