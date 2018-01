Noua Zeelanda: Un grup de oameni si-a facut o insula pentru a scapa de interdictia consumului de alcool

Un grup de neozeelandezi si-a facut o mica insula de nisip in mijlocul estuarului din Tairua pentru a evita o lege care interzice consumul de alcool in public in perioada sarbatorilor de sfarsit de an, relateaza Agerpres.

Administratia orasului Tairua, din nordul Noii Zeelande, interzice consumul de alcool in locuri publice in fiecare an intre 23 decembrie si 6 ianuarie.

De aceasta data insa, in ultima zi a anului trecut un grup de de circa sapte persoane au creat o insula in mijlocul estuarului din Tairua pentru a putea consuma alcool in public. Potrivit ziarului New Zealand Herald, membrii grupului s-au folosit de nivelul scazut al apei la reflux pentru a aduna cu lopetile suficient namol pentru a forma o mica platforma capabila sa sustina o banca si cateva persoane.





Pe masura ce apele au inconjurat insula nou-formata, neozeelandezii au inceput sa consume alcool in public, ocolind cu succes legile locale si scapand de amenzile fortelor de ordine.





"Asta inseamna gandire creativa", a declarat inspectorul John Kelly, comandantul zonei de est a Waikato, pentru Stuff. "Daca as fi stiut acest lucru probabil m-as fi alaturat lor", a glumit el.