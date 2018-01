Brazilia: Cel putin noua persoane au murit in urma unei confruntari dintr-o inchisoare

Cel putin noua persoane au murit si alte 14 au fost ranite in urma unei confruntari intre bandele rivale dintr-un penitenciar din statul Goias, informeaza presa braziliana, citata de AFP.





Confruntarile dintre bandele rivale au provocat un incendiu in care au murit noua persoane, 14 persoane au fost ranite iar 106 prizonieri au evadat.

Brazilia este pe locul trei in lume la numarul de persoane incarcerate, cu 726.712 detinuti inregistrati in iunie 2016, potrivit celor mai recente cifre oficiale disponibile, in timp ce capacitatea penitenciarelor este mai mica de 370.000.

In 2017, ciocnirile din inchisorile braziliene au insumat mai mult de 100 de decese.