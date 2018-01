Un youtuber american, criticat dur dupa ce a publicat un videoclip in care descopera un barbat spanzurat

Logan Paul, un youtuber american, a generat un val de critici la adresa lui din partea internautilor, dupa ce a publicat, duminica, un videoclip filmat in padurea Aokigahara din Japonia, in care el si prieteni ai sai descopera un barbat spanzurat si glumesc pe seama acestuia. Tanarul si-a cerut scuze, precizand ca a avut intentii bune, de a creste nivelul de constientizare in privinta sinuciderii, scrie BBC, citata de News.ro.





Padurea Aokigahara, aflata la baza muntelui Fuji, este cunoscuta drept un loc in care au loc numeroase sinucideri. Sute de oameni sunt gasiti fara viata anual in aceasta padure.





Intitulat "We found a dead body in the Japanese Suicide Forest" (Am gasit un cadavru in padurea sinucigasilor din Japonia), videoclipul a avut milioane de vizualizari pe YouTube inainte de a fi sters de pe platforma.





In comentariile publicate de internauti, videoclipul a fost criticat drept "lipsit de respect" si "dezgustator".





Ulterior, Logan Paul, in varsta de 22 de ani, care este urmarit de peste 15 milioane de persoane pe YouTube, a publicat pe Twitter un mesaj in care isi cere scuze si se apara precizand ca judecata i-a fost afectata de socul descoperirii.





Videoclipul, cu durata de 15 minute, a facut parte dintr-o serie de videoclipuri filmate in Japonia, unde vloggerul american se afla intr-o calatorie alaturi de prieteni. Ei au vizitat padurea intentionand sa se concentreze pe "zvonul ca aceasta ar fi bantuita", dupa cum a mentionat Logan Paul in materialul video.





Dupa ce au inaintat putin in padure, Logan Paul si prietenii lui au vazut un cadavru spanzurat intr-un copac.





¬Nu imi place deloc sa spun asta, dar cred ca este o persoana spanzurata chiar acolo¬, a spus tanarul.





Grupul a fost filmat in timp ce s-a apropiat de cadavru, care a fost aratat in prim plan, fiindu-i blurata doar fata.





¬Hei, traiesti?¬, a intrebat Logan Paul in videoclip, dupa care unul dintre prietenii lui a spus ca nu se simte bine. ¬De ce, nu ai mai fost niciodata langa un cadavru?¬, a intrebat vloggerul, izbucnind in ras.





Identitatea barbatului decedat nu este cunoscuta. Japonia are cea mai mare rata de sinucideri din lumea dezvoltata.





Desi unele persoane au fost de parere ca Logan Paul a crescut nivelul de constientizare in privinta acestei probleme prin videoclipul sau, cele mai multe comentarii generate de acesta au fost negative.





Mai multi internauti l-au acuzat e Logan Paul ca a fost lipsit de respect si ca a avut un comportament neadecvat, iar unii dintre acestia au cerut ca intregul sau canal de YouTube sa fie sters.





¬Sunt inconjurat de oameni buni si cred ca iau decizii bune, dar sunt, totusi, un om. Pot gresi¬, a scris Logan Paul pe Twitter.





El a continuat spunand ca a vrut sa ¬declanseze o unda pozitiva pe internet¬, crescand nivelul de constientizare in privinta sinuciderilor si a prevenirii acestora.





In acel videoclip, Logan Paul a precizat ca nu primeste bani din continut. YouTube, care plateste creatorii de continut care ajung sa depaseasca un anumit numar de vizualizari, nu a oferit inca un punct de vedere.