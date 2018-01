Iran: 100 de protestari au fost arestati luni in Teheran. Inca noua persoane au murit in timpul manifestatiilor

Aproximativ 100 de protestatari au fost arestati luni, in timpul protestelor antigvernamentale, relateaza Reuters. In total, 21 de persoane au murit de la inceputul protestelor, dupa ce in noaptea de luni spre marti noua persoane si-au pierdut viata, relateaza AFP.

Aproximativ 200 de protestatari au fost arestati sambata in Teheran, iar duminica 150.

Sase protestatari au murit in ciocniri cu politia, in timp ce au incercat sa atace o sectie de politie in Qahderijan.





Un copil de 11 ani a fost ucis de demonstranti in Khomeinyshahr.





Autoritatile au raportat, de asemenea, luni seara, moartea unui politist ucis prin arma de vanatoare in Najafabad.

In total, 21 de persoane ar fi fost ucise.

Inca noua persoane au murit noaptea trecuta.De asemenea, un tanar membru al Garzii Revolutionare - armata de elita a regimului - a fost ucis.