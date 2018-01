In prima sa postare pe Twitter din acest an, Trump acuza Pakistanul ca minte si insala Statele Unite

Pakistanul a reactionat vehement la aceasta postare afirmand ca poate justifica utilizarea fondurilor primite si ca Trump era suparat din cauza "infrangerii SUA in Afganistan".SUA iau in calcul retragerea a peste 250 de milioane de dolari ajutor, bani al caror transfer catre regimul de la Islamabad a fost amanat din luna august. Masura a fost luata in calcul ca urmare a perceptiei potrivit careia Pakistanul a esuat in ceea ce priveste luarea de masuri energice impotriva gruparilor teroriste, conform New York Times.Pakistanul a reactionat vehement la aceasta postare afirmand ca poate justifica utilizarea fondurilor primite si ca Trump era suparat din cauza "infrangerii SUA in Afganistan".SUA iau in calcul retragerea a peste 250 de milioane de dolari ajutor, bani al caror transfer catre regimul de la Islamabad a fost amanat din luna august. Masura a fost luata in calcul ca urmare a perceptiei potrivit careia Pakistanul a esuat in ceea ce priveste luarea de masuri energice impotriva gruparilor teroriste, conform New York Times.