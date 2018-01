Doi manifestati au fost ucisi duminica in timpul protestelor din Iran

"Locuitori din Izeh au manifestat, ca si in alte parti ale tarii, impotriva dificultatilor economice, iar din nefericire doua persoane au fost ucise si altele ranite (...) Nu stiu daca tirurile au provenit de la fortele de ordine sau de la manifestanti", a declarat Khademi.Manifestatii sporadice marcate de violente au avut loc duminica seara in mai multe orase iraniene, in ciuda apelului la calm lansat de presedintele Hassan Rohani. Manifestatiile contra dificultatilor economine si a puterii au inceput joi, in oralul Machhad.