VIDEO Anul Nou a fost sarbatorit in strada de milioane de oameni la Sydney, Dubai, New York, Paris, Londra si in alte orase ale lumii

Celebrarea Anului Nou a inceput la ora 10.00 GMT, in tarile insulare Samoa, parti din Kiribati si Tonga. La scurt timp, a intrat in anul 2018 si Noua Zeelanda, la 11.00 GMT, adica ora 13.00 in Romania. Trecerea dintre ani a fost sarbatorita cu aprinderea unor artificii care au cantarit o jumatate de tona, din Sky Tower, aflat in orasul Auckland. Pregatirile pentru spectacol au inceput in urma cu sase luni, pentru a garanta coordonarea a 3.000 de focuri de artificii.La Sydney, Australia, la miezul noptii cerul a fost aprins de un spectacol de artificii grandios deasupra Portului Jackson. Spectacolul a inclus o cascada in culorile curcubeului, pentru a marca legalizarea recenta a casatoriilor intre persoane de acelasi sex, scrie ABC.In Japonia, zeci de mii de oameni s-au adunat la Sea Paradise Aquarium din Yokohama, pentru numaratoarea inversa. La miezul noptii, au fost aprinse 3.000 de focuri de artificii. In Tokyo, la Templul Zojoji, mai multi oameni au batut clopotele de 108 ori la miezul noptii, un obicei respectat si in alte temple budiste din tara. De asemenea, in Tokyo a avut loc o parada cu masti ce reprezinta vulpi, inainte ca oamenii sa participe la prima rugaciune a anului la altarul Shinto, scrie The Telegraph.In Times Square din New York, locuitorii si turistii au intampinat anul 2018 la temperatura de -12 grade Celsius. Cantareata Mariah Carey a interpretat piese precum "Vision of Love" si "Hero", dupa ce prestatia ei de anul trecut a fost criticata si urmata de amenintari cu actionarea in judecata a producatorilor evenimentului. Atunci, la petrecerea New Year's Rockin' Eve With Ryan Seacrest organizata de Dick Clark Production, cantareata nu a putut sa isi tina recitalul, acuzand proasta organizare. De cealalta parte, fanii au sustinut ca ea a facut playback.In Marea Britanie, in ciuda vremii capricioase, trecerea la anul 2018 a fost sarbatorita cu un spectacol de aproximativ 10.000 de focuri de artificii care au luminat Roata din Londra si ceasul Big Ben, care a anuntat intrarea in noul an. Peste 100.000 de persoane si-au cumparat bilete pentru a admira artificiile de pe malul Tamisei. In centrul orasului au cantat artiste precum Aretha Franklin, Ariana Grande and Florence Welch, pentru a marca implinirea unui secol de cand femeile au drept de vot, potrivit BBC.La Paris, zeci de mii de oameni au intampinat noul an pe Champs-Elysees, admirand un spectacol de artificii lansate deasupra Arcului de Triumf. Masurile de securitate au fost crescute in intreaga tara la evenimentele organizate cu ocazia Anului Nou, dupa ce Franta a fost tinta unor atacuri teroriste in ultimii ani. au fost mobilizati 140.000 de agenti de securitate.Cu masuri de siguranta sporite a intrat in noul an si Germania, trecerea la 2018 fiind marcata de un spectacol de artificii in Berlin, care a luminat sculptura Cvadriga, aflata pe Poarta Brandenburg.Coreea de Sud a intampinat noul an cu un spectacol de lumini si de artificii lansate de pe Lotte World Tower din Seul. Cu o jumatate de ora mai tarziu a trecut in noul an si Coreea de Nord, o multime de oameni urmarind spectacolul de artificii care a avut loc la miezul noptii la Phenian.In Jakarta, capitala Indoneziei, sute de cupluri s-au casatorit la trecerea dintre ani. Aproape 40 de cupluri s-au adunat intr-un cort de dimensiuni mari amplasat in centrul orasului, cu cateva ore inainte de miezul noptii, pentru a se ruga alaturi de familiile lor, inainte de a semna certificatele de casatorie.La Beijing, cei care s-au incumetat sa faca fata unei temperaturi scazute au participat la numaratoarea inversa la poarta Yongdingmen a Zidului Chinezesc. Revelionul a fost sarbatorit cu artificii spectaculoase si in Hong Kong.Cea mai inalta cladire din lume, Burj Khalifa, din Dubai, a fost in centrul atentiei de Revelion in Emiratele Arabe Unite. Pe aceasta fiind proiectat un spectacol de lumini grandios. Autoritatile au ales sa celebreze Noul An in acest mod, inlocuind spectacolul de artificii grandios, in parte ca masura de siguranta pentru oras, dupa ce in 2015 un zgarie-nori a fost incendiat de Revelion.La Moscova, Anul Nou a fost intampinat cu un foc de artificii deasupra Kremlinului.Un spectacol de artificii a marcat trecerea la noul an si in Rio de Janeiro, unde peste doua milioane de oameni au sarbatorit intrarea in noul an pe plaja Copacabana.Ultimele locuri de pe Pamant care vor trece in Noul An vor fi insulele americane Baker si Howland, desi acestea nu sunt locuite. Ultima insula locuita care va trece in anul 2018 va fi Samoa Americana, pe 1 ianuarie, la 13.00, ora Romaniei.