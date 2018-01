Laureata a Premiului Nobel pentru Pace: Manifestatiile din Iran sunt inceputul unei mari miscari

"Cred ca manifestatiile nu se vor termina prea devreme. Mi se pare ca asistam la inceputul unei mari miscari de protest care poate merge mai departe de valul din 2009. Nu m-ar mira ca aceasta sa devina ceva mult mai mare", a declarat Shirin Ebadi, care traieste in exil la Londra.Manifestatiile recente sunt cele mai importante de la miscarea de contestare a realegerii fostului presedinte, ultraconservator Mahmoud Ahmadinejad, in anul 2009, care fusese reprimata cu violenta de autoritati."In Iran, si asta nu este ceva nou, exista o foarte grava criza economica. Coruptia in toata tara este la niveluri inspaimantatoare. Sfarsitul unor sanctiuni legate de acordul asupra programului nuclear cu UE si SUA in 2015 nu a adus beneficii reale populatiei, contrar a ceea ce multa lume astepta", spune avocata Shirin Ebadi."La aceasta se adauga faptul ca Iranul are cheltuieli militare foarte ridicate. Oamenii nu mai tolereaza sa vada atatia bani cheltuiti pentru aceasta", adauga ea. "Tinerii sunt cei mai dezamagiti", mai spune avocata, evocand somajul ridicat care ii afecteaza, coruptia si "climatul de cenzura care domneste pe strazi".