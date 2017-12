Otrava inghitita de croatul Praljak nu era in niciun caz detectabila

Otrava inghitita de croatul bosniac Slobodan Praljak, care s-a sinucis in fata judecatorilor Tribunalului Penal International pentru fosta Iugoslavie (TPIY) de la Haga, nu era in niciun caz detectabila, a anuntat duminica TPIY publicand rezultatul unei anchete interne, scrie AFP.Tribunalul a deschis o ancheta interna asupra mortii lui Slobodan Praljak, care s-a sinucis la 29 noiembrie inghitind cianura de potasiu in sala de audieri si in fata camerelor de televiziune, dupa ce primise confirmarea condamnarii sale la 20 de ani de inchisoare pentru crime de razboi si crime impotriva umanitatii."Ancheta mea nu a dezvaluit nicio lacuna in cadrul juridic la TPIY", a continuat magistratul, precizand ca "regulile au fost respectate de agentii TPIY si ai centrului de detentie" de la Haga unde era inchis Slobodan Praljak, potrivit Agerpres