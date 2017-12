Trump despre Iran: Oamenii au inteles in sfarsit ca banii lor sunt pusi in slujba terorismului. Rouhani: Acest domn nu are dreptul de a simpatiza cu poporul iranian

Presedintele Donald Trump a afirmat, duminica, intr-o postare pe Twitter, ca SUA urmaresc cu atentie protestele din Iran, apreciind ca oamenii si-au dat seama in sfarsit ca banii lor sunt pusi in slujba terorismului, relateaza News.ro. Pe de alta parte, presedintele iranian Hassan Rouhani a denuntat declaratiile omolgului sau american, potrivit AFP.





"Proteste de amploare in Iran. Oamenii au inteles in sfarsit ca banii lor sunt pusi in slujba terorismului si nu mai sunt dispusi sa ramana impasibili. Guvernul SUA urmareste cu atentie orice incalcare a drepturilor omului!", a scris Trump pe Twitter.









La randul sau, presedintele iranian Hassan Rouhani a criticat declaratiile omologului sau american, spunand ca "acest domn din Statele Unite" uita ca, acum cateva luni, a numit poporul iranian terorist si "el nu are dreptul sa simpatizeze cu poporul iranian", potrivit AFP.





Mii de persoane au protestat in Iran, in capitala Teheran avand confruntari cu fortele de ordine, iar doi protestatari au fost ucisi intr-un oras de provincie.





Un numar mare de oameni au fost arestati in timpul protestelor impotriva coruptiei si a conditiilor de trai. Mai multe grupuri au continuat demonstratiile in Teheran si in alte orase din tara.





Oamenii care au demonstrat la Dorud au scandat "Moarte dictatorului", referire la liderul suprem, Ayatollahul Ali Khamenei.





La Teheran, agentia semioficiala Fars a anuntat ca 70 de studenti s-au strans in fata principalei universitati si au scandat "Moarte dictatorului".





Sambata, Guvernul iranian a avertizat populatia sa evite "adunarile publice ilegale" ca urmare a manifestatiilor de protest desfasurate in toata tara.