Trump si-a facut bilantul primului an de mandat pe Twitter

Presedintele Donald Trump si-a facut duminica bilantul primului sau an din mandatul prezidential si a enuntat prioritatile sale pentru anul 2018, intr-o salva de mesaje pe Twitter, reteaua sa de socializare preferata, dupa ce a asigurat ca nu va renunta la acest mijloc de comunicare atat timp cat va avea de-a face cu o presa puternic ostila, relateaza AFP, citata de Agerpres.

Intr-una dintre aceste postari el a salutat anul record inregistrat pe Wall Street, insotind mesajul si de o intepatura la adresa rivalilor sai din Partidul Democrat si contracandidatei sale in scrutinul din 8 noiembrie 2016, Hillary Clinton.

If the Dems (Crooked Hillary) got elected, your stocks would be down 50% from values on Election Day. Now they have a great future - and just beginning! https://t.co/9TzSC8F8vY

El s-a referit apoi la alegerile legislative ce vor avea loc in noiembrie 2018, cand republicanii vor trebui sa-si apere majoritatea in Congres. "De ce sa doreasca alegatorii inteligenti sa trimita democratii in Congres la alegerile din 2018, daca politicile lor vor ucide complet marea bogatie creata de la alegeri ?", s-a intrebat Trump.

Why would smart voters want to put Democrats in Congress in 2018 Election when their policies will totally kill the great wealth created during the months since the Election. People are much better off now not to mention ISIS, VA, Judges, Strong Border, 2nd A, Tax Cuts & more?