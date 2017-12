VIDEO Noua Zeelanda si Australia au intampinat anul 2018 cu spectacole de artificii impresionante in Auckland si Sydney

Noua Zeelanda si Australia au intrat in noul an, la ora 13.00, respectiv 15.00 ora Romaniei, scrie News.ro. Revelionul a fost sarbatorit cu spectacole de artificii impresionante in Auckland si in Sydney.





Noua Zeelanda a intrat in noul an la 11.00 GMT, adica ora 13.00 in Romania. Trecerea in 2018 a fost sarbatorita cu aprinderea unor artificii care au cantarit o jumatate de tona, din Sky Tower, aflat in orasul Auckland. Pregatirile pentru spectacol au inceput in urma cu sase luni, pentru a garanta coordonarea a 3.000 de focuri de artificii.





Sydney a intrat in anul 2018 cu un spectacol impresionant de artificii la Port Jackson, unde au fost asteptati aproximativ un milion de oameni.





Celebrarea Anului Nou a inceput la ora 10.00 GMT, in tarile insulare Samoa, parti din Kiribati si Tonga.





In Samoa, prima tara care a trecut in noul an, locuitorii si turistii pot ajunge cu avionul in Samoa Americana, dupa un zbor cu durata de o ora, astfel incat sa sarbatoreasca Revelionul de doua ori. Datorita fusului orar, care a fost schimbat in Samoa in 2011, in Samoa Americana Anul Nou este sarbatorit cu 12 ore mai tarziu.





De obicei, in Samoa ajung numerosi turisti din intreaga lume, astfel incat sa se numere printre primele persoane care sarbatoresc intrarea in noul an. Pe aceasta insula, locuitorii si turistii obisnuiesc sa sarbatoreasca Revelionul cu spectacole de artificii, dansuri, dar si numere de jonglerie traditionale.





Ultimele locuri de pe Pamant care vor trece in Noul An vor fi insulele americane Baker si Howland, desi acestea nu sunt locuite. Ultima insula locuita care va trece in anul 2018 va fi Samoa Americana, pe 1 ianuarie, la 13.00, ora Romaniei.