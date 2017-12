Presedintele catalan destituit Carles Puigdemont cere reinstalarea Guvernului sau

Presedintele separatist catalan Carles Puigdemont a cerut, sambata, o negociere politica si reinstalarea Guvernului sau, destituit dupa declaratia de independenta din 27 octombrie, relateaza News.ro, citand presa internationala.





"In calitate de presedinte, cer Guvernului spaniol si celor care il sustin sa-i reinstaleze pe toti cei pe care i-au demis fara permisiunea catalanilor", a declarat Puigdemont intr-un discurs inregistrat la Bruxelles, in care cere Madridului si inceperea unei "negocieri politice".





In acest mesaj de sapte minute, Carles Puigdemont mai spun: "Catalanii sunt maturi din punct de vedere democratic si si-au castigat dreptul de a constitui o republica de barbati si femei liberi".





Carles Puigdemont, care se prezinta drept conducatorul legitim al Cataloniei, a fugit in Belgia cu putin timp inainte de inculparea pentry rebeliune in legatura cu tentativa de ruptura unilaterala din 27 octombrie.





Daca revine in Spania, el va fi plasat in detentie provizorie, in urma unui mandat de arestare.





"Urnele au vorbit (...) Ce mai asteapta domnul Mariano Rajoy pentru a accepta rezultatele?", a mai spus Puigdemont.